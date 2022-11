Proovisõit | Opel Grandland – 221 kW, 6 sek sajani, 0 õnnelikku petrolheadi

Nüüd ei pea Sa ootama nädalavahetust, et istuda oma ebamugavasse sportautosse ja tunda rõõmu kiirendamisest. Piisab pistikhübriidist, mis on kui tasakaalupunkt kahe – sisepõlemismootorite ja elektriajamite – maailma vahel. Tootjad väidavad, et nad võtsid mõlemast maailmast parima, kuid ma pole sellega päris nõus. On miinuseid, mis ei tundu ilmselged, kuid märkate neid, kui ostate sellise hübriidi ilma kõiki detaile läbi mõtlemata.

Esiteks nõuab see auto harjumuste muutmist ja teatud infrastruktuuri olemasolu kodus – laadimisjaama on vaja, sest auto saab elektri toel sõita 30-40 km ja kui bensiinimootor sisse lülitub, siis unustage mõistlik kütusekulu. Lisaks sellele, et väike mootor lükkab teie autot üksi edasi, on see samal ajal sunnitud ka 13,2 kWh akupakki laadima.

Sel nädalal sõitsin Opel Grandland pistikhübriidiga. Auto, mis paberil südame kiiremini põksuma paneb, on perekrossover (okei, see osa jätab mind ükskõikseks) lubatud kütusekuluga 1,5 liitrit „sajale“ ja võimsusega 300 hobujõudu. Jah, ja nelikveoga. Kõik, kellel on menoporsche* juba saabunud, kuid maja ees vaid üks parkimiskoht, hoiavad praegu hinge kinni.

Usun, et kolleegid oskavad paremini kirjeldada auto praktilist poolt, seega ütlen lühidalt, et selles oli mugav. Pehme vedrustus, väike pöörderaadius, suurepärane valgus (LED esituled on lausa vajalikud!) eriti koos öövaatluskaameraga – võimaldab näha suitsidaalseid jalgrattureid, kes sõidavad öösel Vana-Tartu maanteel ilma laternate või helkurita.

Muidugi on olemas kõik soojendused, kohanduv püsikiirushoidja ja Apple Car Play. Endiselt on hunnik valikuid, mida Opel standardvarustuses pakub. Taga on ruumi kolmele inimesele, teie koer mahub pagasiruumi. Üldiselt – mugav ja parajalt „täidisega“ auto.