KUULA | Õpirände edendaja: Erasmus pakub võimalusi kõikide inimeste jaoks!

„See on kohe raudselt kõikide inimeste jaoks. Alates jah, üliõpilastest ja õppejõududest, aga lisanduvad veel projektivõimalused, kus on tohutult võimalusi. Kui sul on mingi idee ja sul ei ole raha selle jaoks — tahad kasvõi mingit peent virtuaalset õppematerjali või midagi kallist teha — siis tegelikult Erasmuse programm pakub selleks tohutult võimalusi,“ kirjeldas Epner.

Lisaks on võimalik kõik oma ideed ellu viia koos rahvusvaheliste partneritega. Epner meenutas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2019. aastal esitatud esimesi projekte, millest päris esimene oli tagasihoidlikum haavahoolduse projekt. „See oli jah tegelikult väike projekt, aga sellest saabki alustada. Muud ei olnudki, kui virtuaalne haavahoolduse kursus koos simulatsioonidega,“ rääkis ta. Seejärel kutsus tegevusteraapia õppetool Epneri sõnul ellu juba tõeliselt suure projekti, mis vältas kolm aastat.

Seega polnud Epneri kinnitusel keeruline mahutada kõrgkooli strateegias olevad eesmärgid Erasmuse raamistiku sisse. „Ei, kõigil oli huvitav ja pluss veel oli kasu ka. Selles mõttes ma väga promon neid võimalusi, et see ei ole nii hull. Loomulikult, nagu mina sellele õppejõule ütlesin alguses: keegi me ei ole enne teinud neid projekte, hakkame kuskilt otsast pihta. Kui me ei oska, siis küsime,“ õpetas Epner.

Tema sõnul on Eestis Erasmuse riiklik agentuur olnud alati väga vastutulelik. „Ma väga-väga julgustan kõiki! See tegelikult ei ole nii hull, kui paistab. Nagu alguses sai meie õppejõude ja üliõpilasi ka samamoodi julgustatud,“ sõnas Epner. „Kui sa lugeda oskad, siis näed, et seal on ju kõik kirjas, mida ja kuhu pead kirjutama. Ja me aitame ju. Nii et see ei ole üldse nii hull,“ lisas ta.

