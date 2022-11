USA sisejulgeolekuminister Kongressile: Venemaa arendab hoogsalt biorelva

Venemaa arendab bioloogilise relva programmi, teatas USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas ettekandes Kongressile. Mayorkas märkis, et COVID-19 pandeemia järel on maailmas suurenenud huvi biotehnoloogiate, aga ka bioloogilise julgeoleku tagamise vahendite vastu. „Asjaolu, et sellised tehnoloogiad on kahesuguse kasutusega, raskendab tsiviilmeditsiiniuuringute ja bioloogiliste relvade väljatöötamise eristamist ning suurendab ka ohtlike biomaterjalide tahtmatu lekke ohtu,“ seisab raportis.