Lexus UX-iga Berliini peidetud aardeid avastamas

Kõikvõimalikke arhitektuuriauhindu võitnud hotellist avaneb vaade Berliini loomaaiale, vastuvõtu juures on võrkkiigeala ning katuseterrass on omamoodi linnadžungel. Toad on pigem „kiiksuvabad“, kuid näiteks saunatama minnes saab spetsiaalselt paluda, et Sind lastaks lavale, kust näeb loomaaia ahve. Ka katusebaar kannab nime Monkey Bar.