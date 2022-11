AMETLIK | Vene polkovnik Igor Strelkov ja tema kaaslased mõisteti kohtus Malaisia reisilennuki allatulistamises süüdi

Hollandis Haagi kohtus algas 2014. aastal Donbassi kohal allatulistatud Boeing MH17 süüasjas kohtuotsuse väljakuulutamine. Haagi kohus otsustas, et MH17 hävitas venelaste kontrolli all olnud Pervomaiskist välja tulistatud õhutõrjekompleksi Buk rakett. Kohtunik märkis ka, et vähemalt ühel kohtualusel, endisel nn Donetski rahvavabariigi relvajõudude juhatajal Igor Strelkovil oli kontakte Venemaa Föderatsiooni juhtkonnas, mh näiteks endise presidendi abi Vladislav Surkoviga. Haagis on süüdistatavateks lisaks Strelkovile ka tema endised alluvad Sergei Dubinski, Oleg Pulatov ja Leonid Hartšenko.