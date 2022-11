FOTOD | Vabastatud Hersonist leitakse piinakambreid ja mõrvatud kohalike elanike surnukehi

Ukraina siseminister Deniss Monastõrski teatas, et Hersoni oblasti vabastatud territooriumilt leitakse venelaste organiseeritud vanglaid, piinakambreid, aga ka mõrvatud inimeste surnukehi. Ta rääkis sellest Ukraina telekanalite-ülese nn telemaratoni otseetris . „Tuvastatud on 11 kinnipidamiskohta, millest neljas kohas rakendati piinamist,“ ütles Monastõrski. „Uurijad uurivad neid nüüd ja registreerivad iga piinamise fakti, otsivad tunnistajaid ja kaevavad välja surnukehi. Praeguse seisuga on Hersoni oblasti territooriumilt leitud 63 surnukeha.“

Samuti märkis minister, et hetkel on otsingud alles alanud, ning pakkus välja, et tulevikus leitakse ka uusi matmispaiku ja salavanglaid. Sõjakuritegude alusel on alustatud 436 menetlust. Minister ütles ka, et Hersoni oblasti vabastatud aladel käivad operatsioonid kollaborantide püüdmiseks. „Hetkel on kontrollitud 763 isikut, neist 5 on arreteeritud ja üle antud SBUle. Töötavad ka polügraafidega testijad, kes kontrollivad inimesi, kes võisid sissetungijatega koostööd teha. Meil on nimekirjad, inimesed jagavad infot, kes mis ametikohtadel oli ja kes venelastega koostööd tegi,“ rääkis ta.