KUULA SAATEST: Kümblustünnid ja terrassivannid - kellele ja milleks?

Lingalaid on kodumaine ettevõte, mis alustas paatide toomisega, kuid jõudis välja hoopis kümblustünnide ja terrassivannideni. Kuula saatest, mis vahe on tünnisaunadel, kümblustünnidel ja terrassivannidel ja kellele ning milleks need mõeldud on. Veel tuleb juttu täiesti uuest kontseptsioonist – moodulsaunast – ja muidugi energiakuludest.