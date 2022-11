FOTOD | Tudengisatelliit ESTCube-2 sai valmis ja lahkub varsti Eestist

ESTCube-2 satelliidi platvormi arendatakse Tartu Ülikooli observatooriumis, mille direktori Antti Tamme sõnul on kõik observatooriumi teadlased, insenerid ja teised töötajad satelliidi valmimisele kaasa elanud. „ESTCube-2 on oma keerukuses observatooriumi ja terve Eesti jaoks märgilise tähtsusega kosmoseprojekt ja kinnitab, et Eesti on kosmoseriikide perre tulnud selleks, et jääda,“ sõnas Tamm.

Aastaid arendatud tudengisatelliit ESTCube-2 on läbinud edukalt kõik keerukad kosmosetestid ning saadetakse raketifirmasse Arianespace, kus alustatakse selle integreerimist kanderaketi külge.

ESTCube meeskonna jaoks on see sündmus väga oodatud – pärast kuudepikkust testimisperioodi on kõikvõimalikud ettevalmistused tehtud ja jääb üle oodata edukat raketistarti Euroopa kosmodroomilt Prantsuse Guajaanas. Just sealt algab ESTCube-2 tee Arianespace Vega-C raketi pardal järgmise aasta alguses.

„Loodame Vega-C edukale stardile. Oleme selle nimel aastaid tööd teinud,“ sõnas ESTCube-2 süsteemiinsener Kristo Allaje.

ESTCube projektijuht Hans Terase sõnul hakkab ESTCube-2 meeskonnale iga päev infot saatma oma tegemistest, mõõtmistest ja ka pilte. „See on justkui hüvastijätt, kuid siit alles algab tegelik missioon ja Eesti järgmise satelliidi lugu,“ ütles Teras. Tema sõnul peaks ESTCube-2 jõudma 560 kilomeetri kõrgusele orbiidile.

Kuidas satelliidil Arianespace´i laboris ja raketistardil läheb, saab jälgida ESTCube’i sotsiaalmeediakanalites.

Kogu ESTCube projektist valmib lähiajal dokumentaalfilm. Filmi produtsent Oliver Lomp on võtete ajal satelliidi meeskonnaga palju aega veetnud ning sõnas, et kuigi dokumentaalfilmide tegemine viib teda kokku andekate inimestega, on ESTCube tegijad erakordselt andekad. „Meeldiv on ka näha, kuidas noored inimesed tegelevad nii vastutusrikka projektiga nagu vanad rahud ise. See on signaal, et nad on oma töölõikudes absoluutsed asjatundjad,“ ütles Lomp.