Kolm selgroomurdu ja ikka Everesti otsa. Millega veel on hakkama saanud tegelik visa hing Bear Grylls?

Siin on mees, keda ei võta ei punane laava ega must mamba! Bear teenis nooruses kolm aastat Briti erivägedes, õppides ellujäämisoskusi, mida naudivad nüüd ekraanide ees miljonid tema saadete fännid. Toimetuleku kunsti on ta täiendanud kogu elu. Eelmise aasta lõpupoole ka Kiievis, kui käis külas Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskõil.