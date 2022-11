USA kavatseb modifitseerida Hellfire'i rakettidega relvastatud ründedrooni Gray Eagle MQ-1C, et seda Ukrainale anda. Varem keeldus USA droone relvaabipaketti lisamast, kuna kardab, et tehnoloogia satub venelaste valdusesse.

CNN teatab kahele kõrgele ametnikule viidates, et USA on meelt muutmas. Modifikatsioonide eesmärgiks on nende sõnul eemaldada „tundlik“ tehnika, mille venelaste kätte sattumist USA sõjavägi ei saa lubada. „Need on spetsiifilised tehnilised nüansid, mis võivad lähitulevikus üleandmise võimalikuks muuta,“ ütles üks kahest allikast. „Need protseduurid võtavad aga aega ja on üsna keerulised.“ Allika sõnul tegeleb droonide ümberehitamisega USA armee.