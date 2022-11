VIDEO | Kas rotid võivad tõesti su elu päästa? Närilisi koolitatakse välja päästetööde jaoks

„Rotte on võimalik sama hästi koolitada nagu koeri. Neil on suurepärane haistmismeel, nad on väikesed ja tänu nende loomuses olevale väledusele, peaksid nad olema väga head stsenaariumi korral, kus peavad end pigistama väikestesse ruumidesse ja jõudma ohvritele lähemale,“ ütles juhtteadur ja käitumisteadlane Donna Kean.