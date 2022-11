KAKS KÜSIMUST | Rahvastikuteadlane Allan Puur: maailma rahvaarvu kasv asendub kahanemisega

Kindlasti on tegemist tähelepanuväärse teetähisega, mis annab põhjust mõtiskleda selle üle, kuhu inimkond on oma pikal teekonnal jõudnud ja mis ees ootab.

Kes on maailma rahvaarvu pikaajalise muutusega kursis, see teab, et ajavahemik iga järgmise miljardini jõudmiseks on kiiresti lühenenud. Kui esimese miljardini jõudis inimkond hinnangute kohaselt 19. sajandi algul ning selleks kulus aastatuhandeid, siis teise miljardini jõuti 1927. aastal ehk veidi enam kui 120 aastaga. Rahvaarv ületas kolme miljardi piiri 1960. aastal ehk 33 aastat hiljem. Eelmine, seitsmes miljard sai täis 2012. aastal ja vaid kümme aastat hiljem tähistame me kaheksanda miljardi rajajoone ületamist.