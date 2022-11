Uus auto Eestis: Nissan Qashqai e-POWER – põnev ja võimas bensiinimootoriga elektriauto

Ehk siis: bensiinimootori ülesanne on vaid toota elektrit elektrimootori jaoks. Tulemuseks on püsiv elektriauto tunnetus nii kiirendamisel kui pidurdusjõu kasutamisel ja ka väiksem kütusekulu ning pole ka mingisugust vajadust elektriautodele omase suure ja raske aku järele.

Täpsemalt on tegemist 1,5-liitrise kolmesilindrilise turboülelaaduriga bensiinimootoriga, millel võimsust 156 hobujõudu. Edasi liigub energia elektrigeneraatorisse ja inverterisse ja sealt edasi vastavalt vajadusele kas akusse või 140 kW (188 hj) võimsusega elektrimootorisse või mõlemasse korraga.

Just suure kiirenduse või kiiruse korral asub tegutsema süsteemi energiajuhtimise juhtplokk, et saata bensiinimootori toodetud energia konverteri kaudu otse elektrimootorile, et toetada akust tulevat elektrivarustust.

Aku ise on autol väga väike, mahutavusega kõigest 2,1 kWh. Suuremat ei ole lihtsalt vaja, kuna energiavool bensiinimootorist on pidevalt tagatud. Väike aku aitab hoida all auto üldmassi ja omab loomulikult väiksemat mõju sõidudünaamikale. Teiseks: väiksem aku -> väiksem hind.

Kusjuures, bensiinimootoril on muutuva surveastme võime, mis annab optimaalse jõudluse ja ökonoomsuse sõltuvalt mootori koormusest. Surveastme kõikumine on täpsemalt vahemikus 8 : 1 kuni 14 : 1. See saavutatakse ajamiga, mis muudab kolvikäigu pikkust vastavalt jõuvajadusele. Esimest korda võeti see lahendus kasutusele 2018. aastal Infiniti mudelis.

Madala energiavajadusega sõitude puhul, näiteks ühtlase kiiruse ja aku piisava laetuse korral, on surveaste kõrgemas vahemikus, mis vähendab kütusetarbimist ja heitmeid. Suure energiavajaduse korral, et laadida akut või anda energiat otse mootorile, lülitatakse sisse madalam surveaste, mis maksimeerib mootori väljundvõimsust. Üleminek erinevate surveastmete vahel toimub sujuvalt ning juht ei pea ise sekkuma.

Nissan vs ARK – auto võimsust tõlgendatakse erinevalt ja võidab autoomaniku rahakott