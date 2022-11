Video: Nürburgringi uus rekordsõit võtab silme eest kirjuks

AMG One tänavatele saamine võttis kuus aastat ning on hoolimata ambitsioonikatest plaanidest ja keerukast tehnoloogiast paljudele naerualune. Kuuldused sellest, kui kapriisne auto on ning kuidas midagi ei tööta nii nagu peaks, on vaid õli tulle valanud.

Kuid kui see auto töötab nii nagu peab, on tulemus tõesti aukartustäratav. Tegu on ju siiski tänavakõlbuliku F1-autoga, nagu Mercedes-AMG reklaamib. 1,6-liitrine turboga V6 pärineb 2015. aasta F1 võistlusautolt, ent on loomulikult seadistatud tavakasutusele ja regulatsioonidele vastavaks.

Tõsi, umbes 5000 RPM tühikäik ja kapitaalremont iga maksimaalselt mõne tuhande kilomeetri tagant ei õigustaks tõenäoliselt ühegi omaniku jaoks 15 000 RPM kõrgusel paiknevat piirikut. Tühikäik on suudetud saada 1280 RPM juurde, piirik sekkub „juba“ 11 000 RPM juures ja mootor kestab kuni 50 000 km, enne kui Mercedese juurde tagasi saatmist vajab.

Lisaks F1-mootorile leiab AMG One pardalt ka neli elektriajamit, millest üks vähendab turboviivitust ja teised panevad maha lisajõudu – kõik kokku umbes 1050 hj ulatuses. Ja kuigi aastaaeg pole enam ammugi rekordite murdmiseks sobiv, otsustas Mercedes kaks eksemplari (äkki üks töötab?) Nürburgringile saata, teeneka juhi Maro Engeli rooli panna ja vaadata, mis hoolimata niiskest rajast saab.

Vaid mõned minutid enne raja sulgemist läks Engel viimasele ringile ja tuli tagasi ajaga, mis sättis AMG One mugavalt seeriatootmisautode pingerea tippu – 6.35,183 on tervelt seitse sekundit kiirem kui eelmine rekordiomanik, Manthey-Racingu paketiga Porsche 911 GT2 RS. Võidusõidus on rohkem kui sekund võitu minuti kohta absoluutne kalender, ja arvestame nüüd ka rajatingimusi… Varu on mugavalt!

Engel pidi pidurdusenergiat koguma ja mõnes kohas jala gaasilt tõstma ja kulgema, et olulisemates kohtades DRS-i rakendada – nagu päris vormelipiloot! Tema sõnul ei oodanud keegi sellistes tingimustes nii nobedat aega. Videost näeb, kui hiiglaslikke mun… khm, oskusi ja julgust on sellise aja sõitmiseks vaja: