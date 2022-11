Circle K tanklatöötajate palk on nüüdsest kuni 1400 eurot

„Tegeleme pidevalt oma töökeskkonna ja juhtimiskultuuri arendamisega, et meie töötajad tajuksid oma väärtust ettevõttes. Selle juures on oma osa ka töötasul,“ ütles Circle K Eesti personalijuht Piret Kask.

Personalijuht tõdes, et keerulistel aegadel hinnatakse üha enam tööandja stabiilsust ja turvalisust ning tööjõu voolavus on võrreldes aastatagusega vähenenud.

„Katseaja lõppedes on täistööajaga töötava klienditeenindaja brutopalk 1110 eurot. Olulisel kohal meie klienditeenindajate töötasustamisel on alati olnud ka müügiboonused ja kõrgemini tasustatud öötöötunnid. Seega kokku on võimalik teenida brutosummana ligi 1400 eurot, mis on jaemüügi sektoris vägagi konkurentsivõimeline töötasu,“ lisas Kask.