Narvas elav ukrainlanna: ukrainlaste abistamisel on oluline empaatia

VitaTiim on mitteformaalse õppe keskus, millel on pikaajaline rahvusvahelise ja kohaliku noorsootöö ning koolituse kogemus. Sihtgrupp on Ida-Virumaalt pärit vene emakeelega noored ja lapsed, aga ka noorsootöötajad, koolitajad ja õpetajad Eestist ning rahvusvaheline noorsootöötajate kogukond.

„Väga oluline on olla empaatilisem ja parem kuulaja, sest need inimesed ei erine meist nii palju. Nad on ikkagi inimesed samasuguste vajadustega, aga nad on seisnud silmitsi suuremate raskustega,“ märkis Julia.