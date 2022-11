Astronoomid avastasid hiiglasliku taevakehade struktuuri kaardistamata kosmosepiirkonnas

Maast umbes kolme miljardi valgusaasta kaugusel asuv salapärane struktuur on suur galaktikate parv, mida ühendab ühine raskuskese. Arvestades tohutuid vahemaid ja lugematuid takistusi selle ja Maa vahel, on võimatu öelda, kui massiivne avastatud parv on. Üks oletus on, et sinna on „peitunud“ 58 galaktikat. Kuid juba selle kolossaalse objekti avastamine näitab, et varjatud tsoon ei pruugi olla nii püüdmatu, kui varem arvati.