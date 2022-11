Proovisõit | Land Rover Defender 110 – rohkem kui unistuste maastur

Mul on lapsepõlvest reisilood. Eriti head on need, kus valitseb avastamisvaim – kus minnakse näiteks põhjapoolusele, Antarktikasse, Amazonase džunglitesse või Aafrika kõrbetesse. Minu lapsepõlves oli Discovery kanalis selliseid saateid palju ja nüüd on YouTube’is kümneid kanaleid, kus inimesed kõike filmides maailma avastavad.

Ja sellistes lugudes (nii enne kui praegu) jäävad autod täieõiguslikeks peategelasteks. Living The Van Life , kus Chad Derosa reisib oma Mercedes-Benz Sprinter Vaniga mööda Ameerikat. The Road Chose Me ja selle saatejuht Dan Grec, kes valis kaaslaseks Jeep Gladiatori. Või imeline Eva zu Beck , kus peategelaseks on Land Rover Discovery.

Nagu näete, saab sellistes lugudes eristada kolme tüüpi autosid – kaubik (ja kaubikuga reisimisest kirjutasin Multivani arvustuses ), Jeep Wrangler / Gladiator (ehk ei jäänud teil see lugu märkamata) ja kolmas reisikangelane on Land Rover. Muidugi ei unusta ma legendaarset Toyota Land Cruiserit, aga millegipärast ei näinud ma seda lugudes nii sageli. Aga kindlasti pööran sellele edaspidi tähelepanu.

Kuid minu isiklikus Top3-s jäi Land Rover kõige tundmatumaks. Ja nüüd seisab ta minu ees – suur, must, lahe. Hinnaga 66 kuni 143 tuhat eurot. Olen sündinud Narvas, kus auto suurus ja selle maksumus näitavad otseselt teie sotsiaalset staatust, seega oleksin Defenderi viimases põlvkonnas sõites Narvas kõige lahedam. Eriti selles šikis mustas värvitoonis.

Defender on puhtatõuline maastur. See on seest lihtne, väljast range. Selle disain paneb detaile uurima – kere teravad servad, lakoonilised detailid tuledel, aga üldiselt näeb välja nagu vana Šoti loss. Tundub, nagu oleksite teda juba sada korda näinud, kuid siiski on võimatu kõrvale vaadata. Muide, kõik, kes teda teel nägid, nõustuvad minuga – nii palju tähelepanu mäletan vaid ajast, mil sõitsin enda Alfa Romeo Breraga.