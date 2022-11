„See on ohtlik relv!“ Vene kamikaze-droonist on Ukrainas kujunenud lääne relvade „tapja“

Droonid mängivad Ukraina sõjas olulist rolli. See on isegi ristitud „droonide sõjaks“, mis on ehk ennatlik, kuna droonid mängisid olulist rolli ka Mägi-Karabahhi sõjas ja Jeemeni kodusõjas. Kuid droonide mõju Ukrainas ei maksa alahinnata: Bayraktari abiga uputati ristleja Moskva ning just droonid suutsid sõja esimestel päevadel oluliselt pidurdada Vene vägede edasitungi sügavale Ukrainasse. Sügisel suutis Venemaa mõneks ajaks Iraani Shahedide abil haarata initsiatiivi taevas Ukraina kohal.

Kuid viimastel nädalatel on lääne vaatlejaid ehmatanud efektiivsus, millega Vene armee hävitab läänest saadetud moodsaid relvi, mis praegusel hetkel on Ukraina armee jaoks üliolulised. Eelkõige puudutab see suurtükiväerelvi, mida venelased on seni üritanud edutult tabada suurtükkidest ja raketiheitjatest patarei-vastase tule abil. Selles on keskset rolli mänginud venelaste kamikaze-droon Lancet-3, mis on võrreldav ameeriklaste Switchblade 600ga.