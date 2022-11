„Istmesoojenduse“ erisaade: mida teada, kui on plaanis garaaži rajama asuda

Ajapikku kogunenud negatiivsed kogemused omale erinevaid ehitisi teha lastes näitasid selgelt, et turul on tühi koht - usaldusväärne, täislahendust ja head kvaliteeti pakkuv ning oma toodete hea nime taga seisev garaaže ehitav ettevõte.

Uurisime külalistelt kõike, mis garaažidega seoses pähe tuleb: mis neid teiste turul olijatega võrreldes eriliseks teeb, milliseid garaaže nad pakuvad, mis materjalidest need tehtud on ja kust tulevad, kaua kokku pannakse, milliseid erilahendusi kokku kombineerida saab jpm.

Hobiautode omaniku perspektiivist lähtuvaid küsimusi kogunes samuti hulganisti: kas saab ka garaaži, kuhu tõstuk sisse mahub? Kuidas on lood niiskusega, kui talvel autot sisse-välja liigutada? Kas garaaži saab kohandada piisavalt soojaks ja hubaseks, et seal auto(de) kallal nokitseda? Kas plaanis on ka garaaže rentima hakata?