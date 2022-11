USA vägede relvastuses on üldse kokku 700 Avengeri. Ukrainale saadetakse alustuseks neli. See on Ukraina sõjas tavaline praktika: esmalt saadetakse Ukraina armeele väike proovipartii relvasüsteemi testimiseks Ukraina sõja tingimustes, ning kui see end heast küljest näitab, siis järgnevad uued saadetised.