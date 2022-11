Ekspert hoiatab: kui Ukraina Vene Dnepri paremkalda väed minema laseb, võib see viia Donbassi kaotuseni

Eile andis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu Hersoni oblastis asuvatele Vene vägedele korralduse Dnepri paremkallas maha jätta. Svitani sõnul peab Ukraina armee Vene armee 30 000-mehelise grupeeringu üle Dnepri toomist maksimaalselt takistama ja vastasele kaotusi tekitama, sest Hersoni alt vabanevad väed võivad muuta oluliselt jõudude vahekorda Ida-Ukrainas.

Kolmapäeval teatasid kaitseminister Sergei Šoigu ja Vene vägede juhataja Ukrainas Sergei Surovikin, et Vene armee lahkub Hersoni oblastis Dnepri paremkaldalt, sh Hersoni linnast. Selle peale teatas osa arvamusliidreid ja eksperte, et see võib olla lõks. Kuidas teile tundub, kas see on oma kaotuse tunnistamine või tõepoolest lõks?