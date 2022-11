Elon Muski esimene kiri Twitteri töötajatele: kõik kontorisse, kaugtöö on nüüdsest keelatud

Enne Muski saabumist oli Twitter kehtestanud koroonapandeemia tõttu püsiva kaugtöökorralduse. Elon Musk on aga seisukohal, et kaugtöö saab edaspidi toimuda vaid juhul, kui ta on igale konkreetsele töötajale selleks eraldi loa andnud. See saab olla vaid erand ehk „exceptional“.