Laboratoorium lükkab süüdistused ümber: musta pässiku analüüs valmis täiesti korrektselt

Forte kirjutas üleeile, et VTL tegi mustast pässikust valmistatud toodetele põhjaliku analüüsi ning tuvastas neis suure oksalaadisisalduse ja seega ka ohu neerukivide tekkeks. Sellele reageeris teravatooniliselt Chaga OÜ tegevjuht Silver Laus, kes väitis, et ei ole olemas ühtegi laborit, mis pakuks akrediteeritult oksalaatide mõõtmist, ning et pole ka ühtegi tõendit selle kohta, et musta pässiku ehk chaga oksalaadid põhjustavad tervisehäireid.