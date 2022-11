Tartu pehmerobootikud teevad loodusest inspireeritud teadust – valmimas on näiteks robotemakakael

„Tihtipeale tahetakse väljastpoolt ülikooli mõnda sellist lahendust, mis ei ole just tehnoloogia arengu tipus, või võtab selle valmimine aastaid ja aastaid aega,“ ütleb Indrek Must. „Seekord langesid õppeasutuste vajadus ja meie olemasolev teadmine hästi kokku.“

Turule on hakanud ilmuma esimesed tooted: nn eksoskelett või -rüü, mis aitab tehasetöölistel vigastusi vältida, leevendab sundasendist põhjustatud lihaspingeid ja toetab rühti. Kui varem oli sellise robootika eesmärk aidata toestada puudega inimest, siis nüüd sihitakse sinnapoole, et rüüroboti funktsioon on pigem haigusi ennetada. Tartu ülikooli tehnoloogiainstituut esindabki praegu materjaliteadusele tuginevat pehmerobootika suunda, mis on ka maailmas hakanud võidukäiku tegema.

„Pehmerobootikas on praegu huvitavad ajad,“ märgib kaasprofessor Indrek Must . „Seni on seda arendatud peamiselt entusiasmist ja oluline suund on olnud biomimikri ehk bioloogiliste organismide jäljendamine. Ent sellest on hakatud välja kasvama ja esitama õigeid teaduslikke küsimusi. Bioloogiast saadakse pigem inspiratsiooni ja pehmerobootikasse püütakse üle kanda biomehaanika põhimõtteid.“

Pehmerobootika üks suuri eeliseid on parem muganemine inimkehaga ja selle kõige paljutõotavamad kasutusvaldkonnad on meditsiin ja tervishoid.

Selline olukord on teadlasele mõistagi motiveeriv. „Kasutusel olevad robootikalahendused on maha jäänud sellest, mis juba võimalik on,“ ütleb magistrant Mona Küüts. Meditsiiniõpingutes kasutatavad simulatsioonõppevahendid, nt silikoonist nukud, on küll pehmest materjalist, ent need ei anna edasi inimkeha liikuvust.

Koostöö meditsiinikõrgkoolidega seisneb Indrek Musta sõnul õigete küsimuste esitamises ja tagasiside saamises. „Me arendame tehnoloogiat, mida turul veel ei ole. Üritame oma koostööpartnerid panna tulevikku ette kujutama: kui unustate ära juba olemasolevad vahendid, siis mida teil tegelikult vaja on? See info on meile oluline.“

Meditsiinivaldkonna eksperdid ongi robootikutele suuna kätte juhatanud: kui tihtipeale piisab patsiendi olukorra hindamiseks visuaalsest vaatlusest ning käeline tunnetus ehk palpeerimine ei ole oluline, siis sünnitus on erand: ämmaemand peab oskama palpeerida patsiendi avanevat emakakaela. „Simulatsioonõppe jaoks peame saavutama robotemakakaela kuju ja jäikuse muutuse, mis jäljendab naise emakakaela avanemist ja on katsumisel sellega äravahetamiseni sarnane,“ ütleb Must.

„Püüame oma robotiga seda tunnetust saavutada,“ lisab Mona Küüts. Üliõpilane peaks robotemakakaela katsudes sõna otseses mõttes kogema, kuidas ka päris elus emakakael sünnituse käigus avaneb.

Tore õmblusmasin

Kui Mona Küüts tuli IT-tudengina tehnoloogiainstituuti bakalaureusetöö juhendajat otsima, tutvustati talle pehmerobootikat. „See tundus millegipärast palju põnevam kui lihtsalt robotile koodi kirjutamine,“ ütleb Küüts. „Siis mind tutvustati sellele toredale õmblusmasinale.“

„Tore õmblusmasin“ on tööstuslik tikkimismasin, mida teadlased kasutavad robotemakakaela kiudude programmeerimiseks. „See masin on niiviisi lõpuni arendatud, et meie seda mitte grammikestki paremaks ei oskaks teha,“ märgib Indrek Must.