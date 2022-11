Karbist välja: Hiina uus tippmobiil Eestis – nii kuldne ja nii vastuoluline Huawei Mate 50 Pro

Küsimusi, mida ostja endale esitama peab, on üksjagu.

Kas ma olen nõus maailma parima mobiilikaamera omamise nimel leppima sellega, et kontaktivabasid makseid selle telefoniga teha ei saa? Kas erakordne välimus trumpab üle teadmise, et Delfi ja Swedbanki äpid ei suuda mulle selles telefonis saata tõukesõnumeid? Kas oleme nõus ohverdama Rimi äpi mittefunktsioneerimise, et omada kriimustustekindlaimat ekaanikaitset? Ja lõpuks: kas üle Eesti keskmise palga maksev seade kaalub üles kogu selle kaalutluste arme või tasuks leppida millegi turvalisema ja keskpärasemaga.

Mina leian, et peab olema veendunud Hiina ja Huawei fänn ja kindel soov massist eristuda, et seda seadet omandada. Müügile ta igal juhul jõudnud on ja karbist me selle välja võtame.

Esmamulje

Unustage ära juba müügil olevad tavalised (ehk igavad) musta kattega seadmed. Oodake ära oranž. See tagab just selle eelmainitud massist eristumise. Lisaks teadmise, et see oranž kate pole loomanahk ega plastmass vaid midagi täiesti uut – vegannahk. Kergelt struktuurne, et telefon käest ei libiseks. Erksatooniline, et julge omanik saaks seadet tasukust välja võttes pilke tõmmata.

12 punkti ka kaamerakomplekti disainerile. See pole mingi „palun vabandust, et ma olemas olen“ stiilis konarus kusagil ülemises vasakus nurgas, vaid häbitult uhkeldav, kuninglikult kuldne ning ajatust ja täiuslikkust sümboliseeriv päikesering kõige tähtsamal ja silmatorkavama kohal seadme tagaküljel. Rõhutamaks seda, et ekspertide hinnangul pole tõesti keegi varem mobiilitelefonide ajaloos nii häid kaameraid mobiilidele külge pannud.

Lisaks kuldne raam ümber telefoni, kuldne Huawei kiri, kuldsed küljenupud. Jah, esmamulje ongi KULDNE.

Ekraan

Esimesena suunatakse iga värske mobiiliomanik loomulikult näppima seadme ekraani. Selle osas on Huawei teinud midagi hästi ja midagi pahasti.