Mõtteid lugev neuroprotees andis insuldi tulemusel halvatud mehele kõnevõime tagasi

San Francisco California ülikooli teadlased teatasid, et halvatud mees, kes ei suutnud rääkida ega kirjutada, suutis neuroproteesi abil, mis muudab tema ajulained täislauseteks, välja hääldada rohkem kui tuhat sõna. Teadlaste uurimistöö avaldati ajakirjas Nature Communications.

Esimesena neuroproteesi saanud mees, teadlaste antud koodnimega BRAVO1, sai kümmekond aastat tagasi 20-aastaselt insuldi. Selle tulemusena kaotas ta võime rääkida, kuigi tema kognitiivsed funktsioonid ei olnud kahjustatud. Uuringu autorite järgi on patsiendi üheks lemmiklauseks väljend „kõik on võimalik“. Lisaks teatas BRAVO1, et talle ei meeldi absoluutselt toit, mida talle antakse.