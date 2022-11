FOTOD | Porsche näitas Eestis kahte väga erilist autot

Ajakirjanike ette toodi ringrajaauto Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 – masin, mis on loodud spetsiaalselt Manthey-Racingu 25. juubeliaastaks ja mida maailmas on toodetud vaid 30 eksemplari. Autol on 800 hj, tagavedu ja tehtud vaid ühel eesmärgil – et ringrajal end hästi tunda.

Teiseks oli kohal limiteeritud seeria Porsche 911 Sport Classic – neid toodetakse maailmas kokku 1250 eksemplari, millest 1215. eksemplar jõudis Eestisse. Selle auto disain on inspireeritud 60ndate lõpust ja 70ndate algusest, tehes kummarduse ringrajaspordi pärandile. Valmistatud eritellimusena Porsche Exclusive Manufakturis. Tavalisest 911st eristab seda autot disaini kõrval see, et on kõige võimsam käsikastiga (7 käiku) toodetud 911.

Porschede maaletooja Jussi Pärnpuu märkis tänasel üritusel, et need autod sisuliselt ei ole vabamüügis. Tootja valib hoolega, millistele klientidele ja millistes riikides neid eraldatakse – mis tasemel seal näiteks ringrajasõit on.

„Veel kaks-kolm aastat tagasi Eesti turg ei kvalifitseerunud erimudelite jaoks. Nüüd me esimest korda oleme saanud,“ märkis ta ja lisas, et need autod oleksid ideaalsed spekulatsiooniobjektid - neid oleks võimalik vähemalt kahekordse hinnaga edasi müüa.