Eestlaste toel hangitud luuredroonid jõudsid Ukrainasse

Ukraina kaitsejõud juba kasutavad antud droonide varasemaid mudeleid ning oma kasutuskogemuse põhjal paluti abi just nende mudelite juurde hankimisel. Praeguseks on droonid Elvi ning Ay Petri valmis ning üle antud Ukraina erioperatsioonijõududele, operaatorid läbinud ligi 3-nädalase koolituse Eestis ning on nüüdseks tagasi Ukrainas, teatas MTÜ Herojam Slava kaasasutaja Jaanika Merilo.