Proovisõit | Kia Niro: ilus, ruumikas, säästlik. Kas midagi on puudu?

Kia eelmise põlvkonna väike krossover oli praktiline, funktsionaalne ja efektiivsete jõuallikatega, pakkudes ostjaile nende raha eest palju väärtust. Kuid oli üks asi, mida tal alati nappis: stiil, sest auto nägi välja nagu maailma kõige lihtsam ja tavalisem luukpära. See kõik muutus uue Niroga, mis seab esiplaanile disaini, säilitades samas eelmise põlvkonna auto parimad kasutusomadused.

Vanasse kaevu ei sülitata

Kia Motors liigub edasi kahel rindel paralleelselt. Mullu esitletud Kia EV6 on firma täiselektrilisel poolel püstitanud korraliku maamärgi, kuid samas ei pööratud selga ka sisepõlemismootoriga sõidukitele. On ju viimaseid võimalik müüa Euroopas veel 2035. aastani, vaid kütusekulu tuleb kontrolli all hoida.

Uus Kia Niro HEV (see oli ka testiautoks) aitab üheaegselt kaasa nii elektrifitseerimisele kui ka sisepõlemismootori säilimisele. Väikese kütusetarbe ja taskukohase hinnaga krossoverina tõotab see praegusel kõrgete bensiinihindade ajastul saada üsna populaarseks ning samas on elektriajami kasutamine kooskõlas Kia üldiste keskkonnaeesmärkidega.

Kõike muud, aga mitte igav

Esimese põlvkonna Kia Niro kohta võis öelda nii mõndagi, ainult mitte seda, et tegu olnuks disainivaldkonna šedöövriga. Järeltulijal läheb ses osas oluliselt paremini, ennekõike tänu ilmekamale esiosale ja Smart ForFouri meenutavale C-piilarile. Kuid mitte ainult tagumine külgpaneel pole erinevat värvi, sama nõksu on disainerid kasutanud ka esimeste rattakoobaste ümber ja uste alaosas.

Hea uudisena on Kia hakanud vaikselt loobuma varasema „tiigri naeratuseks“ kutsutud esiosa disainist, mis polnud just kõige õnnestunum lahendus. Selle asemel püüavad nüüd pilku nurgelised esituled, mille puhul räägitakse sarnasusest EKG-ga. Kõrgel asuvad bumerangikujulised tagalaternad olid kujundajaile riskantne väljakutse, kuid ka see on edukalt välja mängitud.