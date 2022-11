Suur teaduslik läbimurre: esimest korda ajaloos kanti patsiendile üle laboris loodud kunstverd

Briti teadlastel õnnestus esimest korda üle kanda laboris loodud inimverd, teatab Cambridge'i ülikooli pressitalitus. Uuringu autorid võtsid Briti terviseameti doonoriandmebaasist vereproove, mille põhjal kasvatati laboris punaseid vereliblesid. Erinevalt doonoriverest olid kõik libled uued (doonoriveres on erinevas vanuses rakke).

„Loodame, et laboris kasvatatud erütrotsüüdid elavad kauem kui tavalised. Kui meie uuring, esimene omataoline maailmas, on edukas, vajavad patsiendid, kel praegu läheb tarvis pika aja vältel korduvaid vereülekandeid, tulevikus selliseid protseduure vähem. See võib muuta nende ravi,“ ütles uuringu juhtiv autor Cedric Ghevaert.

Kunstlikke punaseid vereliblesid võib üle kanda aneemiat ja muid verehaigusi põdevatele inimestele, aga ka haruldaste veregruppidega patsientidele.

Bristoli ülikooli rakubioloogia professor Ashley Toye ütles: „See on suur samm edasi tüvirakkudest vere tootmisel.“ „See on esimene allogeense laboris kasvatatud vere ülekanne ja meil on hea meel näha, kui hästi rakud kliinilise uuringu lõpus toimivad,“ ütleb ta.

Nüüd uurivad teadlased laboris kasvatatud rakkude eluiga. Uurimisrühm loodab, et need toimivad paremini kui need, mida patsient saab tavalise doonorvere ülekandega.