Maaülikooli ja Tartu ülikooli teadlased väidavad: must pässik suudab kasvada ka lepal ning säilitada vähivastase toime

Must pässik (Inonotus obliquus) ehk tšaaga (chaga) on eelkõige kasel tuntud parasiteeriv puuseen, mida Eesti rahvakeeles kutsutakse ka kasekreepsuks, kõokäsnaks ja isegi kasekäsnaks. Must pässik kasvab põhjapoolkeral ja kuulub taelikuliste sugukonda kandseenete hõimkonnas tekitades tüvemädanikku mitmetel lehtpuudel. Eestis kasvab seen eelkõige arukasel, sookasel, hallil lepal ja sanglepal ehk mustal lepal.