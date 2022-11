FOTOD | Alfa Romeo Giulia ja Stelvio said uue ilme

Giulia ja Stelvio esiosa iseloomustavad uue kujunduse saanud iluvõre ja tuled, mis on disainilt sarnased Tonalega. Uued Adaptive Matrix esilaternad kasutavad täies ulatuses LED-tehnoloogiat.

Adaptive Front Lighting System reguleerib lähituledesid pidevalt vastavalt kiirusele ja sõiduoludele ning kaugtuled tuvastavad pimedal ajal automaatselt mõlemad liiklussuunad, et vältida teiste autojuhtide pimestamist.

„Uue ilme on saanud ka mõlema mudeli tagatuled, mis rõhutavad senisest rohkem Giulia ja Stelvio sportlikkust,“ ütles United Motors AS-i müügi- ja turundusjuht Leino Luik.

Salongis on uudiseks täielikult digitaalne 12,3-tolline ekraan, millelt pääseb ligi kogu sõidukiteabele ja autonoomsete sõidutehnoloogiatega seotud parameetritele. Sellele lisandub digitaalne näidikuplokk, mille puhul saab juht valida kolme disainivariandi vahel – Evolved, Relax ja Heritage.

Selleks, et hoida kõik funktsioonid käepärast, on Giulia ja Stelvio varustatud Human Machine Interface’iga, millele lisandub ohutus- ja mugavusteenuseid pakkuv ning kauguuendatav Alfa Connect. Näiteks sisaldab funktsioon My Remote erinevaid teenuseid, nagu võimalust avada distantsilt läbi nutitelefoni või -kella sõiduki sõiduki uksi.