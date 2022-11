Muski järjekordne „hull“ ettevõtmine võtab vaikselt ilmet: Tesla testib Hyperloopi

Ärimees Elon Muskile kuuluv infrastruktuuri- ja tunneliettevõte The Boring Company teatas Hyperloopi kiirtranspordisüsteemi täiemahuliste katsetuste alustamisest.

Ettevõte teatas sellest oma Twitteri kontol 5. novembril 2022, lisades sõnumile kaks fotot, millel on kujutatud Tesla autot Hyperloopi tunnelis. Muid üksikasju ettevõte ei avaldanud.

Hyperloop - mis see on?

Alates 2015. aastast on SpaceX korraldanud rahvusvahelist Hyperloopi võistlust. Californiasse ehitatud rajal saavad oma projektiga osaleda kõik arendustiimid. Lisaks SpaceXile on tehnoloogia arendamisel kõige aktiivsemad olnud HTT ja Virgin Hyperloop One.