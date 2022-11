Järgmine kord tuleb alles 2025. aastal: homme tõuseb taevasse „verine“ Kuu

Portaali Science Alert andmetel toimub järgmine täielik kuuvarjutus alles 2025. aasta 13.–14. märtsil. Täielikku kuuvarjutust, erakordset astronoomilist nähtust, mida selle kummalise punaka varjundi tõttu nimetatakse „verekuuks“, on võimalik näha ilma binokli või erivarustuseta.

Sel aastal on varjutuse tipp Eesti aja järgi aga kell 13.02. See tähendab, et Eesti elanikel pole kahjuks sel korral võimalik kuuvarjutust palja silmaga jälgida.