USA võimud teatasid tohutusuure katalüsaatorite varastamise võrgustiku tabamisest

Katalüsaatorite laine on korduvalt laastanud ka Eesti autoomanikke, politsei on teada andnud nii mõnegi varga tabamisest. Kerge see töö ei ole, sest vargad võivad katalüsaatori hetkega maha murda ja neis sisalduvate väärimetallide kõrge hinna tõttu korraliku kasumi eest kiirelt maha müüa. Lisaks puuduvad katalüüsmuunduritel sageli kordumatud seerianumbrid, VIN-teave või muud eristavad tunnused.