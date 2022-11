MÄNGUARVUSTUS | God of War Ragnarök – Sõjaissi teine tulemine

Arvestades, et sari on juba 17 aastat vana, siis võib arvata, et suur osa vanadest fännidest on tänaseks päevaks lapsevanemateks saanud. Seetõttu suudavad nad ilmselt samastuda Kratose sooviga Atreust tulevikuks võimalikult hästi ette valmistada, olles tema heaolu nimel pea kõigeks valmis. Sarnaseid motiive leidub mängus veel, aga ka pisut nooremad mängijad ei pea muretsema – laiapõhjalises narratiivis on kindlasti ka neid kõnetavaid teemasid ning lisaks boomeritele kohtab ka värskema generatsiooni esindajaid.

Nagu ikka – loost ma liiga detailselt ei räägi, soovitan seda pigem ise kogeda. Ilmselt ei tule väga suure üllatusena, et kuigi Kratos on endiselt olulisel kohal, siis seekord keskendutakse üsna palju ka Atreusele. Poisist on sirgunud noormees, kes olles teismeeale kohaselt pisut mässumeelne, otsib enda kohta elus ning ei taha leppida mõttega, et tema ning ta kaaslaste tulevik on ennustuste poolt ette määratud.

Ühel kaunil talvepäeval ilmub Kratose ukse taha Odin, pakkudes vaherahu. Kui spartalane on valmis Norra jumalate eluküünlad rahule jätma, vastavad nood samaga. Lisatingimusena peaks Poiss, va põrguline, lõpetama kohaliku sõjajumala, Tyri, jälgede ajamise. Atreus kahtlustab nimelt, et Tyr pole tegelikult oma otsa leidnud, vaid Odin hoiab teda kuskil vangikongis. Ennustuste kohaselt võib just Tyr aidata Raganröki ära hoida või vähemalt kallutada selle tulemust rahumeelse elanikkonna hüvangu poole. Odin juhatatakse lahkelt Asgardi tagasi ning uus seiklus võib alata.

Norra jumalate teise ilma saatmine on vallandanud suure talve – Fimbulwinteri, mis mõjutab suuremal või vähemal määral kõiki üheksat maailma. Hiiglaste ennustused on seni täppi läinud ning õhus on tunda Ragnaröki hõngu. Suur sõda, mis võib endaga tuua kõigi maailmade lõpu, pole ilmselt kaugel.

Viimasest seiklusest on möödunud mõned aastad. Kratos elab koos poja Atreuse ning isepäise Mimiriga oma metsamajas kaitseloitsude varjus. Tõsisemat ohtu kujutab vaid Freya, kes on endiselt väga-väga kuri, ning ihkab kättamaksu.

Tegelaste ansambel on suur ja kirju nagu rähni kuub. Lugu ja dialoog on vaimustavalt hästi kirjutatud ning häälnäitlejate valik ja sooritused lihtsalt esmaklassilised. Jah, mõnikord tahaks rahulikult nurga taha kiigata, ega sealt mõnd varalaegast vastu ei vaata, kui kaaslane sind juba tagant kiirustama hakkab. Teinekord kipuvad nad ka puslede lahendamiseks pisut liiga kiiresti vihjeid andma, kuid enamasti on nende reaktsioon mängija tegevusele inimlikult orgaaniline ning aitab mängu paremini sisse elada.

„God of War Ragnarök“ on pimestavalt kaunis. Sel korral õnnestub meil külastada kõiki üheksat maailma, mis on vägagi erinevad ja omanäolised. Fimbulwinter on tuttavaid maailmu muutnud ning avastamisrõõmu jätkub ilmselt kauaks. Ka sel korral on sisse toodud Metroidvania elemente – maailmades näeb kohti, kuhu pääsemiseks on ilmselgelt vaja mõni oskus või tööriist lahti lukustada. See lisab mõnusat ootusärevust ja võimalust samu kohti uuesti külastada ning teiste nurkade alt imetleda. Kiirreisimispunkte võiks ehk pisut rohkem olla, kuid jalutuskäigud või paadisõidud pakuvad silmailu ning muhedaid vestlusi, kus meenutatakse ka sarja varasemates osades toimunut.

Ka helidisain on lihtsalt võrratu. Kuna Kratos täidab tuntava osa ekraanist ning pahatihti on vastased parvena ta ümber, annab ruumiline heli nende lähenemisest suurepäraselt märku. Korralike kõlarite puudumisel soovitan eelistada kõrvaklappe, aga PS5 Tempest 3D Audio peaks ka teleri valjuhääldite kasutamisel ruumitajule pisut kaasa aitama.

Eraldi kummarduse tahaksin teha helilooja Bear McCreary suunas. „God of War Ragnaröki“ muusika on just täpselt selline nagu ühelt suurelt mängult ootaks. Rahulikumatel hetkedel märkamatu, ohtlikumatele vastastele lähenedes mõnusalt pinev ning mängu pöördelistel momentidel ihukarvu kergitavalt eepiline.