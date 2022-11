Eestisse saabus müügile Belgias toodetud elektriauto

Tegemist on üle 3,6 meetri pika ja kõigest 1,4 meetrit laia N1 kategooria tarbesõidukiga, mis kaalub täislastis alla 3,5 tonni. Auto tühikaal on 886 kg ning pukseerimisvõime sõltuvalt versioonist 565-2000 kg.

Addax´it pakutakse ka 50 sentimeetrit pikendatud šassiiga, kahes mõõdus avatud veokastiga, kallutatava veokasti ja konteineriga, 4-5 m3 suletud kaubaruumiga ja külmetusseadmega kaubikuna. Pealisehitusi on võimalik kliendi soovide järgi mugavdada ja sinna paigaldada näiteks puisteseade. Arendamisel on ka talvetöödeks mõeldud lumesahaga versioon.

Valendi sõnul on Addax´i elektriauto läbinud Euroopa Liidu tulekindluse testi, mille käigus tõestati, et tulekahju või kokkupõrke korral on akud plahvatuskindlad. Seega on auto sobilik kasutamiseks tuleohtlikes keskkondades nagu näiteks puidu- ja keemiatööstuses.