Tallinnasse saabus kolm NATO miinitõrjelaeva – meeskonnad tahavad õppuste vahel puhata ja laevavarud vajavad täiendamist

„Tuleval nädalal lähme Lääne-Eestisse Riia lahte miinitõrjet harjutama ajaloolistel lõhkekehadel. Ühest küljest saavad Eesti veed lõhkekehadest puhtamaks ja teisalt on oluline meil pidevalt harjutada miinitõrjet, sest meie valmidus sõltub otseselt sellest, kui tihti me miine leiame ja kahjutuks teeme,“ ütles miinitõrjegrupi ülem kaptenleitnant Ott Laanemets.

Ta märkis, et kui tema teenistus jaanuarikuus algas, oli see täiesti tavaline rahuaegne miinitõrjegrupp, kuid Ukraina sõja algusega mobiliseeriti osa NATO kiirreageerimisjõudude mereväe komponendist ning nüüdseks on see täis lahingvalmiduses miinitõrjegrupp, mille võimekuse alalhoidmiseks tehaksegi pidevalt õppusi.