Musk tuli välja ideedega Twitteri reformimiseks: paari euro eest saab kuulsustele kirjutada

Twitteri uus omanik, miljardär Elon Musk kaalub tasuliste otsesõnumite kasutuselevõttu sotsiaalvõrgustikus. See võimaldaks kasutajatel sümboolse tasu – tõenäoliselt mõne dollari või euro – eest otse oma iidolitele kirjutada. Sellest kirjutab allikatele viidates ajaleht New York Times.

Muud võimalikud uuendused hõlmavad videote tasulist vaatamist. See tähendab, et mõnda videot ei saa vaadata, kui kasutajad ei maksa. Kuidas see aga toimima hakkab, on veel ebaselge.