Astronoomid avastasid viimaste aastate suurima Apollo-tüüpi asteroidi, mis lendab Maa suunas

Astronoomiaportaali The Watchers teatel pandi asteroidile nimeks 2022 AP7. Selle läbimõõtu hinnatakse 1,1–2,3 kilomeetrile. See teeb sellest viimase kaheksa aasta jooksul avastatud suurima potentsiaalselt ohtliku asteroidi. 2022 AP7 kuulub ka suurimate teadaolevate potentsiaalselt ohtlike taevakehade 5 protsendi hulka.

Teadlased on suutnud asteroidi orbiidi välja arvestada. See on Apollo-tüüpi asteroid, mis ristub Maa orbiidiga. Maa-lähedaste Apollo asteroidide hulka loetakse asteroidid, mis on Maale potentsiaalselt ohtlikud. Nende arv kasvab pidevalt, sest tehnilised võimalused nende otsimiseks paranevad kogu aeg. Neist suurim on 1866 Sisyphus, mille läbimõõt on umbes 7 km.