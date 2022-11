REPLIIK | Rein Ruutsoo: Moskva puiestee on okupatsioonivõimu kuritegusid sümboliseeriv punamonument

Delfi ajakirjaniku poolt küsitletute rühma arvamust toetav-kommentaar „Был Московский пускай таким и будет!“ (e.k. oli Moskva ja las jääb!) võtab aga põlielanikul nö suu lahti. Tõik, et Tallinnas arvatakse olevat tänavad nimega „Петербургское шоссе“ (e.k. Peterburi maantee) ja Московский бульвар (e.k. Moskva bulvar) on kõnekas! Tallinnas on tänavad nimega Peterburi tee ja Moskva puiestee.