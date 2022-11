TikTok tunnistas, et pääseb ligi kasutajaandmetele

USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) volinik Brendan Carr ütles eile, et TikTok tuleks Ameerikas ära keelata, kuna polevat võimalik olla kindlad, et kasutajate andmed ei jõua Hiina kommunistliku partei käsutusse.

Mida Hiina kommunistlik partei võiks Euroopa noorukite kasutajaandmetega peale hakata, võib vaid ette kujutada. Päris kindlasti on see lisakanal luuramiseks isikute järele, kes mõjuvõimu kasvu nimel tegutsevale Hiinale huvi pakuvad.

TikToki omanik ByteDance on korduvalt eitanud, et seda kontrollib Hiina valitsus. Rakendus on ka Ühendkuningriigi, ELi ja USA ametivõimude intensiivse kontrolli all.