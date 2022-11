Proovisõit | Abarth 595 - palju sõnu polegi vaja

Naljakas ja väga paljastav lugu sellest, kui lihtne on Eestis erinevatel tasanditel suhelda. Minu tuttavate hulgas on suur hulk poliitikuid, näitlejaid, ettevõtjaid, arste, kirjanikke ja palju teisi. Aga on keegi, keda ma oma kontaktide nimekirjast ei leidnud – preester. Kahju, sest sel nädalal oleks mul teda kindlasti vaja olnud. Ma arvan, et ma pole kaugeltki ainuke, kes preestrit ei tunne, ja seetõttu võiks ta olla Abarth 595 standardvarustuses, mis mul sel nädalal proovida oli. Lubage, ma selgitan.

Ma tavaliselt ei patusta tee peal. Jah, mul on paar parkimistrahvi olnud, kunagi olid ka mõned kiiruse ületamise eest, aga üldiselt pean ennast seadusekuulekaks autojuhiks. Veelgi enam, pärast Porscheringil Toyota GT86-ga sõitmist mõistsin, kui rumalad ja ohtlikud näevad välja inimeste katsed linnas agressiivselt sõita. Aga kui istusin laupäeval Abarth 595-s, siis pühapäeval vajasin kannatlikku preestrit, kes seda ülestunnistust kuulaks.

„Andke mulle andeks, padre, ma olen pattu teinud. Unustasin suunatulesid kasutada, kuna nende eest vastutav hoob on väga tundetu, mistõttu kiirel rajavahetusel need sageli ei tööta. Ma ei sõitnud kordagi rahulikult foori alt minema. Kas te naerate? Nautisin iga allavahetust! Ja ilmselt võiksin liiklusummikus autojuhid väga närvi ajada, sest tänu sellele, et Abarth on mänguauto pikkune, võisin ma peaaegu ilma peegleid kasutamata rada vahetada. Ja auto sain parkida ka poolele parkimiskohale, mis ajas kõik linnamaasturite juhid marru. Kas te ikka kuulate, püha isa? Kas teate, kuidas see väljalaskesüsteem tunnelis kõlab?“