Eestlased üritavad Euroopa Liidu digiallkirjade kakofooniat likvideerida

Nüüd on kaks ettevõtet - elektroonilise allkirja ja identifitseerimislahendustega tegelev Rootsi Scrive ja ELi eIDAS määrusele vastavaid digallkirja ja autentimise liideseid loov Eesti firma eID Easy löönud käed, et koos probleemile lahendus leida.

eID Easy juhi Margus Pala sõnul on igas riigis olemas oma digiallkirja lahendused, mis töötavad veidi omamoodi. Euroopas on üle 200 erinevat digiallkirja teenusepakkuja. Pala ettevõte platvorm tahab koostöös rootslastega kõik need lahendused koos töötama panna, et sõltumata riigist saavad kõik ühte ja sama dokumenti allkirjastada endale harjumuspärase vahendiga.