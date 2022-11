SpaceX toimetas kosmosesse salajase sõjasatelliidi

Viimati toimus Falcon Heavy start 2019. aasta juunis. Siis ei läinud kõik kuigi sujuvalt: küljekiirendid maandusid normaalselt, kuid keskplokk põrutas ujuvplatvormist Of Course I Still Love You, kus see oleks pidanud plaanide järgi maanduma, mööda rekordilised 1245 km.