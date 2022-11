KUULA SAADET | Põllult taldrikule: õnnelik taim põllul annab sügisel hea saagi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige Madis Ajaots kommenteeris toimunud muutust. „Tarbija on hakanud palju vähem füüsilist tööd tegema ja vähenenud on nõudlus tugeva söögikorra järele. Palju lihtsam on makaronid keema panna, võtta pitsat või hamburgerit, selle asemel et hakata kartulit koorima. Põllumees järgib tarbijate soove, kes ongi meid rohkem nisu peale suunanud,“ rääkis Ajaots sööjate eelistustest.