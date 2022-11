Teadusartikkel: neandertallased viis väljasuremiseni liigne sigimine Homo sapiensi esindajatega

Teadlaste jaoks on siiani suur mõistatus, miks neandertallased välja surid. On olemas hüpotees, et selleni viis võitlus Homo sapiensiga ehk tänapäevase inimesega. Kuid võib-olla oli see vastupidi – neandertallased ei surnud välja vaenu ja rivaalitsemise tõttu Homo sapiensiga, vaid seetõttu, et nad segunesid nendega.

Ajakirjas PaleoAnthropology avaldatud uuringu autorid usuvad, et neandertallaste kadumine võis olla nende kahe liigi pika ristumise tagajärg – neandertallase DNAga isendite arv vähenes järk-järgult ja lõpuks muutus olematuks, vahendab BBC.

Tõsi, teadlased suhtuvad versiooni veel reservatsioonidega: seni on dešifreeritud vaid 32 neandertallase genoomi – valim on väike ja võib-olla mitte just kõige põhjalikum ning täpsemate järelduste tegemiseks on vaja täiendavat uurimistööd.

Inimevolutsiooni muuseumi teadusdirektor ja artikli kaasautor professor Chris Stringer ütleb, et teadusringkondades on endiselt vähe arutelu selle üle, kuidas need kaks liiki täpselt ristusid. „Me oletame, et see võis viia neandertallaste väljasuremiseni – regulaarne Homo sapiens'iga ristumine võis nende populatsiooni vähendada kuni nende kadumiseni,“ selgitas ta.

Umbes 2% praegu väljaspool Aafrikat elavatest inimestest kannavad neandertallaste geene. See on tingitud neandertallaste elupaigast. 600 000 aastat tagasi elas Homo sapiens Aafrika mandril, samas kui neandertallased hõivasid tänase Euroopa ja Aasia.

Sadu tuhandeid aastaid eksisteerisid nad paralleelselt, ristumata. Kuni umbes 250 000 aastat tagasi hakkas Homo sapiens Aafrikast välja rändama. Nii kohtusid nad geneetiliste andmete kohaselt neandertallastega. „Teadmata täpselt, kuidas neandertallased välja nägid ja käitusid, võime vaid oletada, et Homo sapiens arvas, et nad kohtusid oma sugulastega,“ ütles professor Stringer.