FOTO | NASA avaldas kummitusliku ülesvõtte salapärastest Loomise sammastest

Ülesvõte on tehtud Mid-Infrared Instrument (MIRI) abil, mis sobib gaasi- ja tolmupilvede detailseks uurimiseks. Teadlased usuvad, et selline ülesvõte on eriti kasulik, kui uuritakse noori tähti, mis pole veel hävitanud enda ümber kogunenud materjali. Pildil on need näha eredate karmiinpunaste täppidena, kuid sinise helgiga tähed on suurema osa ümbritsevast tolmust juba endasse imanud. Webbi teleskoobiga tehtud ja eelmisel nädalal töödeldud pildi abil on teadlastel võimalik lähemalt vaadelda piirkonda, kus käib tähtede moodustumise protsess.