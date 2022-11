„Ära ole argpüks!“ Siberis kupatas naine mehe sõtta, mees sai seal esimesel päeval surma

Polevskoi linnas Jekaterinburgi lähedal maeti 26. oktoobril kohaliku lihakombinaadi 29-aastane transporditööline Ilja Koroljov, kes hukkus sõjatandrile saadetuna esimesel päeval. Portaal e1.ru tegi intervjuu tema abikaasa Anastassiaga, kes ütles järgmist: „Me ei uskunud seda olukorda. Tundus, et see ei toimu meiega. Ta väga muretses ja kartis. Aga ma ütlesin talle: „Ära ole argpüks, lähed kaitsed mind ja meie lapsi,““ rääkis Anastassia Koroljova. „27. septembril viidi ta väljaõppeväeossa. Aga juba 28nda hommikul saadeti ta Rostovi oblastisse. Neile räägiti, et neid õpetatakse kuu aega, kuid lõpuks kestis väljaõpe vaid nädala. 12ndal saadeti nad juba sõdima ning ta hukkus kohe. Ma ei oodanud, et see juhtub minuga ja nii kiiresti.“